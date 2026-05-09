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La foule se rassemble devant le Parlement hongrois à l'occasion de l'investiture de Magyar

information fournie par AFP Video 09/05/2026 à 19:46

Une foule se rassemble devant le Parlement hongrois pour apercevoir le nouveau Premier ministre, Peter Magyar, peu après son investiture à ce poste. Magyar, un conservateur pro-européen, promet un "changement de régime" après avoir mis fin aux seize années au pouvoir du nationaliste Viktor Orbán. Son parti, Tisza, a remporté les élections d'avril avec une large majorité, décrochant 141 des 199 sièges du Parlement. IMAGES

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