Une foule se rassemble devant le Parlement hongrois pour apercevoir le nouveau Premier ministre, Peter Magyar, peu après son investiture à ce poste. Magyar, un conservateur pro-européen, promet un "changement de régime" après avoir mis fin aux seize années au pouvoir du nationaliste Viktor Orbán. Son parti, Tisza, a remporté les élections d'avril avec une large majorité, décrochant 141 des 199 sièges du Parlement. IMAGES
La foule se rassemble devant le Parlement hongrois à l'occasion de l'investiture de Magyar
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