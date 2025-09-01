Le président guyanien Irfaan Ali arrive dans un bureau de vote à Georgetown pour voter à l'élection présidentielle, où les citoyens guyaniens décideront qui gérera les nouvelles richesses pétrolières abondantes de ce pays d'Amérique du Sud et gérera un différend territorial avec le Venezuela voisin. Le vote a commencé à l'aube avec six candidats en lice, dont Irfaan Ali, le président sortant de centre-droite, qui se présente pour un second mandat de cinq ans. IMAGES
Le président Irfaan Ali arrive pour voter à l'élection présidentielle du Guyana
