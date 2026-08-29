Sébastien Lecornu a réaffirmé samedi ne pas être "candidat à la présidentielle" du printemps 2027, estimant que dans l'intervalle "il ne faut pas de désordre", et que pour cela, le gouvernement et lui-même ne doivent pas "se mêler" de ce scrutin.
Le Premier ministre Sébastion Lecornu réaffirme ne pas "être candidat à la présidentielle"
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