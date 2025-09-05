Dans les eaux turquoise du Péloponnèse, les pêcheurs de Néapoli voient leurs filets se vider à cause d’un intrus spectaculaire : le poisson-lion. Avec ses épines venimeuses et son appétit vorace, il bouleverse l’écosystème et menace la pêche locale.
Le poisson-lion, un tueur magnifique qui envahit les côtes européennes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro