Le point semestriel sur les FCPI Dividendes Plus

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Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises, est partenaire de BoursoBank pour son offre de Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI). Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, revient sur les performances des FCPI de la gamme Dividendes Plus au premier semestre 2026. Il évoque notamment la nouvelle participation prise dans Energis, PME française spécialisée dans l'IA au service de la transition énergétique et les nouveautés fiscales de la loi de finances 2026