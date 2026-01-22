 Aller au contenu principal
Le point semestriel sur le FCPR Vatel Rendement PME

22/01/2026

Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises, est partenaire de BoursoBank pour son offre de dette privée. Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, revient sur les performances du FCPR Vatel Rendement PME au second semestre 2025. Il évoque également deux investissements concrets réalisés pendant la période dans les secteurs de l'industrie et de la transition énergétique.

FCPR
Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

1

