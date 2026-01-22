Le point semestriel sur le FCPR Vatel Rendement PME

Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME françaises, est partenaire de BoursoBank pour son offre de dette privée. Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, revient sur les performances du FCPR Vatel Rendement PME au second semestre 2025. Il évoque également deux investissements concrets réalisés pendant la période dans les secteurs de l'industrie et de la transition énergétique.

