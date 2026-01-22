Dans ce numéro de BoursoFocus, Matthieu Lambert, directeur général délégué de Vatel Capital, dresse le bilan du second semestre 2025 de Terres Invest, un fonds qui permet d'investir sur les terres agricoles françaises et qui fait partie de l'offre de Boursobank. Il revient notamment sur la revalorisation des parts du fonds à la suite de l'expertise annuelle des terres et sur l'évolution de l'indice des fermages.
Le point semestriel sur la SC Terres Invest
Valeurs associées
|106,68 EUR
|OPCVM
|0,00%
