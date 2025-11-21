Le ministre de la Justice Gérald Darmanin annonce que six établissements pénitentiaires seront équipés "d’ici six à sept mois", de balises de brouillage pour empêcher toute communication téléphonique.
Le plan "Zéro portable en prison" va être déployé dans six prisons pilotes (Darmanin)
