Avec le plan "grand froid" activé dans plusieurs départements en France dont le Nord, les maraudes s'enchaînent pour venir en aide aux sans-abris. À Lille, l'association Ordre de Malte a décidé de faire sa maraude en voiture, pour pouvoir donner le maximum de couvertures, d'écharpes et de boissons chaudes.
Le plan grand froid activé dans le Nord, les maraudes présentes pour les sans-abris
