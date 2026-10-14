Marine Le Pen a dénoncé mercredi depuis Bruxelles une tentative de "verrouillage" du futur budget européen avant la fin de l'année, faisant valoir que des élections nationales sont attendues ces prochains mois dans plusieurs pays européens. "Tout cela n'est pas sérieux", a déploré la candidate à l'élection présidentielle, qui voit dans l'adoption attendue du budget pluriannuel de l'UE une "volonté d'étouffer par anticipation les choix démocratiques à venir". SONORE
Le Pen dénonce le "verrouillage plus d'un an à l'avance" du futur budget européen
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