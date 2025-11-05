Le gouvernement a décidé d'engager la suspension de la plateforme asiatique en ligne Shein qui a inauguré mercredi son premier magasin physique au monde au BHV. Frédéric Merlin, propriétaire du grand magasin parisien, salue cette décision : "J'espère qu'enfin on pourra arrêter de vendre des produits illicites sur ces places de marché."
Le patron du BHV "salue" la suspension de la plateforme Shein
