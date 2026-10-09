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Le Paris des Arts avec Nikos Aliagas et Jean-Paul Enthoven

information fournie par France 24 09/10/2026 à 16:38

Cette semaine, dans le Paris des Arts, Valérie Fayolle reçoit Nikos Aliagas, célèbre animateur de télévision et photographe. Il nous emmène à la découverte de son exposition "Les grands âges" au Musée de l’Homme sur le temps qui passe.

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