Le Paris des Arts avec Blanca Li et Greg Zlap

Cette semaine, Le Paris des Arts vous emmène à La Villette, le plus grand parc urbain d’Europe, ouvert à toutes les pratiques culturelles et sportives. Nous allons à la rencontre de Blanca Li, chorégraphe et réalisatrice espagnole, qui a dirigé l’institution, avant de se recentrer sur ses activités artistiques.
