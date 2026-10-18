Le pape Léon XIV, lors de sa première apparition dimanche devant la foule réunie place Saint-Pierre depuis son opération au poumon, a remercié les fidèles et le corps médical de leur soutien.
Le pape remercie les fidèles catholiques pour leur soutien
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