Le Pape Léon XIV salue la foule à Paysandu, dans le nord de l'Uruguay, avant la première messe de sa longue tournée en Amérique latine. Léon XIV a assuré qu'il était plutôt "en forme" et a défendu l'accès universel aux soins de santé à son arrivée dans le pays la veille. IMAGES
Le Pape Léon XIV salue la foule avant une messe à Paysandu en Uruguay
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