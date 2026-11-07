Le pape Léon XIV arrive en Uruguay, marquant le début d'un voyage de 12 jours en Amérique du Sud. Le chef de l'Église catholique, âgé de 71 ans, se rendra également en Argentine et au Pérou, trois semaines seulement après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon. Le pape arrive à Ciudad de la Costa, où il est accueilli par le président uruguayen Yamandu Orsi. IMAGES
Le pape Léon XIV arrive en Uruguay, première étape d'une intense tournée en Amérique du Sud
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