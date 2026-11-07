Le pape Léon XIV célèbre les vêpres et prononce une homélie à la cathédrale de l’Immaculée Conception de Montevideo, l'une des principales églises catholiques d'Uruguay. Cette cérémonie marque la fin de la première journée de sa tournée de douze jours en Amérique du Sud. IMAGES
Le pape Léon célèbre une messe dans la principale église catholique de Montevideo
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