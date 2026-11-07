Le pape Léon XIV bénit des bébés tandis qu’il traverse Montevideo, en Uruguay, à bord de la papamobile. Le pontife se fraie un chemin à travers des foules de fidèles depuis la place de l’Indépendance, où il a prononcé un discours, jusqu’à la cathédrale de l’Immaculée Conception, où il donnera une homélie. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée de douze jours qui le conduira également en Argentine et au Pérou. IMAGES
Le pape Léon bénit des bébés depuis la papamobile lors de sa visite à Montevideo, en Uruguay
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