Le pape Léon XIV a appelé mercredi au “respect” des droits de l'homme dans le monde entier, appelant les autorités à soutenir la population de Gaza et à faire avancer les efforts de reconstruction,en quittant Castel Gandolfo pour retourner au Vatican.
Le pape appelle les gouvernements du monde à soutenir la reconstruction de Gaza
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