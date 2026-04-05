Le pape Léon XIV a appelé dimanche "ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres" à "choisir la paix", lors de sa traditionnelle bénédiction du jour de Pâques.
Le pape appelle "ceux qui ont le pouvoir de déclencher les guerres" à "choisir la paix"
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