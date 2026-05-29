C’est l’un des défis majeurs du Pakistan : la maîtrise de sa démographie galopante. Cinquième pays le plus peuplé du monde avec plus de 258 millions d’habitants, il pourrait atteindre les 300 millions d’ici 2030. Cette croissance démographique rapide dépasse les capacités de développement socio-économique et d’adaptation des infrastructures du pays. Pourtant, la contraception demeure encore largement taboue dans une société marquée par de fortes valeurs traditionnelles. Reportage de Shahzaib Wahlah et Ondine de Gaulle, en collaboration avec Hameer M.
Le Pakistan face à une bombe démographique et au tabou de la contraception masculine
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