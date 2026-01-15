Le Maroc s’est qualifié pour la finale de sa CAN à domicile en battant le Nigeria aux tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b.). Les Lions de l’Atlas retrouveront la finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines pour la première fois depuis 2004. Ils y affronteront le Sénégal, tombeur de l’Égypte en demi-finales grâce à un but de Sadio Mané. Le Sénégal jouera dimanche sa 3e finale de CAN en sept ans.
Le Maroc élimine le Nigeria et retrouve la finale de la CAN 22 ans après
