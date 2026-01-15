 Aller au contenu principal
Le Maroc élimine le Nigeria et retrouve la finale de la CAN 22 ans après

information fournie par France 24 15/01/2026 à 08:17

Le Maroc s’est qualifié pour la finale de sa CAN à domicile en battant le Nigeria aux tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b.). Les Lions de l’Atlas retrouveront la finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines pour la première fois depuis 2004. Ils y affronteront le Sénégal, tombeur de l’Égypte en demi-finales grâce à un but de Sadio Mané. Le Sénégal jouera dimanche sa 3e finale de CAN en sept ans.

Sport

L'offre BoursoBank