Dans une interview exclusive avec l'AFP, le président libanais Joseph Aoun dit vouloir parvenir à un accord de sécurité avec Israël après son retrait du sud du pays et se dit déterminé à désarmer le Hezbollo-iranien, mais "sans confrontation".
Le Liban déterminé à désarmer le Hezbollah, mais sans confrontation (président à l'AFP)
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