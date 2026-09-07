Le Kremlin a indiqué lundi "ne pas exclure" une reprise des pourparlers entre Moscou, Kiev et Washington pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, après une visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.
Le Kremlin dit "ne pas exclure" une reprise des négociations entre Moscou, Kiev et Washington
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