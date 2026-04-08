Le journal des biotechs : Laurent Levy (Nanobiotix), Jamila El Bougrini (Invest Securities)

information fournie par Boursorama • 08/04/2026 à 11:43

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Jamila El Bougrini revient sur la situation de Valneva et DBV Technologies et elle analyse en détail l'intérêt des big pharma américaines sur les biotechs avec une vague récente d'acquisitions pour plusieurs milliards de dollars.

L'entretien est consacré à Laurent Levy. Le président du directoire fait le point complet sur la situation de Nanobiotix entre avancées cliniques, résultats financiers et rumeurs boursières insistantes.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.