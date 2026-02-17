Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré mardi que le président américain Donald Trump ne réussira pas à détruire la République islamique d'Iran.
Le guide suprême iranien Khamenei dit que Donald Trump ne réussira pas à détruire l'Iran
