"Nous ne sommes pas dupes. Le gouvernement procède à de l'enfumage", expliquait samedi l'un des représentants des organisations lycéennes au départ d'une nouvelle manifestation à Paris, et deux jours avant la tenue d'une conférence sociale à Matignon.
"Le gouvernement procède à de l'enfumage", dénoncent les organisations lycéennes
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