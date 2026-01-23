"Dès lors qu'on est seulement à 19 [voix] d'écart cela signifie que le gouvernement n'est pas tranquille, le gouvernement Lecornu peut tomber", estime Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances à l'Assemblée après le rejet, de justesse, d'une motion de censure déposée par la gauche non socialiste contre le gouvernement et son recours au 49.3 sur le budget. SONORE
"Le gouvernement n'est pas tranquille, le gouvernement Lecornu peut tomber" (Coquerel)
