"Sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein," annonce le ministre des Petites et moyennes entreprises Serge Papin à l'Assemblée nationale, "le temps" que cette dernière se conforme aux lois du pays.
Le gouvernement engage une procédure de "suspension" de Shein en France (ministre)
