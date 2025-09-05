En Guyane, les collectes de dons de sang vont bientôt pouvoir reprendre, après 20 d'interdiction. Elles avait été arrêtée en 2005 en raison notamment du risque de contamination à la maladie de Chagas. Le territoire d'Amérique du Sud dépendait depuis deux décennies des envois de poches sanguines de l'Hexagone.
Le don du sang fait son retour en Guyane
