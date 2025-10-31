Libéré après 50 jours de détention en Russie pour avoir illégalement franchi la frontière sino-russe, le cycliste français Sofiane Sehili, de retour en France, juge "pas très malin" d'avoir pris ce risque pour tenter de battre un record d'ultracyclisme.
Le cycliste Sofiane Sehili de retour en France, après 50 jours de détention en Russie
