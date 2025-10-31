 Aller au contenu principal
Le cycliste Sofiane Sehili de retour en France, après 50 jours de détention en Russie

information fournie par AFP Video 31/10/2025 à 17:40

Libéré après 50 jours de détention en Russie pour avoir illégalement franchi la frontière sino-russe, le cycliste français Sofiane Sehili, de retour en France, juge "pas très malin" d'avoir pris ce risque pour tenter de battre un record d'ultracyclisme.

