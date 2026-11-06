Sur la scène du théâtre d'un hôtel de luxe de Dubaï, des danseuses du Crazy Horse répètent des tableaux du célèbre cabaret parisien, qui s'apprête à faire ses débuts dans l'émirat du Golfe... dans une version un peu moins dénudée.
Le Crazy Horse prend ses quartiers à Dubaï, en version plus habillée
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