Donald Trump a créé un "Conseil de paix ", nouvelle instance internationale destinée à résoudre les conflits dans le monde, "en coordination" avec l’ONU. Le ticket d'entrée est à un milliard de dollars pour un siège permanent, ce que plusieurs pays ont déjà accepté de payer. Ce Conseil, présidé par le président américain lui-même, se veut un outil pour "promouvoir la stabilité" mondiale, mais il soulève déjà de nombreuses interrogations.
Le "Conseil de paix" de Trump, qu’est-ce que c’est ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro