A la Une de la presse, ce mardi 20 janvier, l’invitation, lancée par les Etats-Unis, à une soixantaine de pays, à siéger au «Conseil de la paix». Un conseil dont la mission affichée, au départ, était de mettre en œuvre la «deuxième phase» du plan américain pour Gaza, où les conditions de vie restent épouvantables. La poursuite de la guerre au Burkina Faso, loin de l’attention médiatique. De la politique française. Et une vache autrichienne étonnante.
Le "Conseil de la paix", "club diplomatique à un milliard de dollars"
