 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le "Conseil de la paix", "club diplomatique à un milliard de dollars"

information fournie par France 24 20/01/2026 à 08:14

A la Une de la presse, ce mardi 20 janvier, l’invitation, lancée par les Etats-Unis, à une soixantaine de pays, à siéger au «Conseil de la paix». Un conseil dont la mission affichée, au départ, était de mettre en œuvre la «deuxième phase» du plan américain pour Gaza, où les conditions de vie restent épouvantables. La poursuite de la guerre au Burkina Faso, loin de l’attention médiatique. De la politique française. Et une vache autrichienne étonnante.

Vidéos les + vues

1

Accident ferroviaire en Espagne : images du lieu de la collision entre deux trains

information fournie par AFP Video 19 janv.
2

La Réunion: le volcan du Piton de la Fournaise entre en éruption

information fournie par AFP Video 19 janv.
3

Dry January: à Paris, un bar mise sur la convivialité et le sans-alcool

information fournie par AFP Video 19 janv.
4

Les Iraniens des Etats-Unis, mortifiés par la répression sanglante de Téhéran

information fournie par AFP 19 janv.
3
5

CAN 2025 : Ryad Mezzour salue une édition "parmi les plus rentables de l’histoire" pour le Maroc

information fournie par France 24 19 janv.
6

En Inde, le fléau de la chasse aux "sorcières"

information fournie par France 24 19 janv.
7

Au Portugal, l'extrême droite ébranle encore un peu plus l'échiquier politique

information fournie par AFP 19 janv.
8

CAN-2025: le Sénégal champion d'Afrique dans la confusion la plus totale

information fournie par AFP Video 19 janv.
1

Budget 2026 : enfin l’heure de vérité ?

information fournie par Ecorama 13 janv.
2

Trump maintient la possibilité de frappes aériennes contre l'Iran (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 13 janv.
3

Cathy Collart Geiger (Maison Nicolas) : "On est capable de vendre des bouteilles à 3 euros comme à 25 000 euros !"

information fournie par Ecorama 13 janv.
2
4

Chine : un excédent commercial record malgré les droits de douane de Trump

information fournie par Ecorama 15 janv.
5

Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Le marché immobilier va mieux mais pas pour tout le monde !"

information fournie par Ecorama 15 janv.
6

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
7

L'once d'or à 4.600 dollars : 2026, encore une année record pour le métal jaune ?

information fournie par Ecorama 13 janv.
8

L'UE a une "responsabilité stratégique" au Groenland, dit le MAE français Barrot

information fournie par AFP Video 15 janv.
3
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
5

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
6

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
7

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank