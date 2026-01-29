Le chanteur américain de R&B Chris Brown signe des autographes à sa sortie du tribunal londonien de Southwark Crown Court. Accusé d'avoir frappé le producteur de musique Abraham "Abe" Diaw au bar avec une bouteille, puis de l'avoir poursuivi et roué de coups, le chanteur a plaidé non coupable en juillet 2025.
Le chanteur américain Chris Brown, accusé d'agression, quitte un tribunal londonien
