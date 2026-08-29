Un cortège motorisé transportant le cercueil du roi Harald de Norvège conduit le défunt monarque, décédé plus tôt vendredi, jusqu’au palais royal. Plus ancien souverain régnant d’Europe, le roi Harald était hospitalisé à Oslo depuis le 17 août, souffrant d’une anémie hémolytique, une maladie du sang provoquée par une destruction anormalement rapide des globules rouges, entraînant fatigue et essoufflement. IMAGES
Le cercueil du roi Harald de Norvège arrive au palace royal à Oslo
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