Le cercueil de Ran Gvili, le dernier otage israélien rapatrié de Gaza, arrive aux funérailles dans sa ville natale de Meitar, dans le sud d’Israël. IMAGES
Le cercueil du dernier otage à Gaza arrive aux funérailles dans le sud d'Israël
