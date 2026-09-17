Jamais un dirigeant non européen n’avait été invité au Parlement de Strasbourg pour assister au traditionnel discours sur l’état de l’Union européenne. Pourtant, ce mercredi, Mark Carney a eu ce privilège. Le Premier ministre canadien a pu s’installer dans l’hémicycle strasbourgeois. En coulisses, une nouvelle relation se prépare dont on connaîtra les contours précis lors du prochain sommet bilatéral Canada-UE, qui se tiendra les 29 et 30 octobre prochain.
Le Canada, bientôt dans l'Union européenne ?
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