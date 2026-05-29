Sa célébrité sur les réseaux a valu au buffle bangladais surnommé "Donald Trump" d'échapper au sacrifice de l'Aïd et de rejoindre par la grande porte le zoo national.
Le buffle "Donald Trump" épargné et envoyé au zoo
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