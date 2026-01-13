"Le budget est à portée de main", affirme Roland Lescure aux députés

"Le budget est à portée de main", assure aux députés le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure, alors que l'Assemblée nationale se penche pour la deuxième fois sur le projet de loi de finances pour 2026. SONORE
