Un blocus est aujourd'hui un acte de guerre réglementé mais cela n'a pas toujours été le cas. Notamment durant l'Antiquité ou lorsque Napoléon a mis sous cloche les îles britanniques en 1806. Quel est le blocus le plus long de l'histoire ? Combien de blocus sont toujours en vigueur ? Que dit le droit international ? Réponses avec Cécile Galluccio
Le blocus : une arme de guerre depuis plus de 2500 ans
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