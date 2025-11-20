Le Beaujolais nouveau est de retour

Malgré des rendements décevants dus à une météo inégale, le Beaujolais nouveau a fait son retour dans la nuit de mercredi à jeudi, un événement célébré bien au-delà de sa région d'origine.
