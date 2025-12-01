LDC présente ses résultats semestriels

Dans ce numéro de l'Actu Bourse, Philippe Gélin, président du directoire de LDC vient présenter les résultats semestriels du groupe agroalimentaire. Il revient également sur les trente ans d'histoire boursière de la société et trace les ambitions de LDC pour les années à venir.

