LBD, grenades, gaz, lacrymogènes, tonfa... Les interventions policières autour des lycées relancent le débat sur les armes du maintien de l’ordre. On se souvient aussi du 5 octobre dernier à Lens où un adolescent de 15 ans a perdu une main après le tir d’une grenade assourdissante. La police a-t-elle tous les droits ? Réponse dans les Clés de l'info.
LBD, grenades, lacrymos : jusqu'où peut aller la police ?
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