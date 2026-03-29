Le témoignage de Laurent Vinatier, accusé par Moscou d'être un espion et incarcéré durant 19 mois, en dit long sur la Russie de Vladimir Poutine, son système répressif, sa propagande et son univers carcéral. Ce chercheur français spécialisé dans l'espace post-soviétique, arrêté en juin 2024 par le FSB à la terrasse d'un café, a été libéré le 8 janvier dernier à la faveur d'un échange avec le basketteur russe Daniil Kasatkin. Il était l'invité d'Au Cœur de l'Info.
Laurent Vinatier: "quand je suis condamné, je perds pied, et réalise que je suis un objet politique"
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