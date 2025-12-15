Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez et le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray se rendent dans un collège situé dans un quartier sensible de Dijon (Côte d'Or) visé par un incendie vraisemblablement criminel. IMAGES
Laurent Nuñez et Édouard Geffray se rendent dans un collège incendié à Dijon
