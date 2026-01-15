Donald Trump continue de convoiter le Groenland, pour des raisons de "sécurité nationale" selon lui. Alors que la France et quelques autres pays européens viennent d'envoyer des troupes pour des exercices conjoints avec le Danemark, le président américain continue à affirmer que la défense groenlandaise consiste en quelques attelages de chiens de traîneaux … C'est faux, même si une unité militaire utilise bien ce moyen de transport pour patrouiller dans les étendues glacées.
Le Groenland n'est-il défendu que par des chiens de traîneaux, comme l'affirme Trump ?
