Lammy arrive à Downing Street alors que le Starmer procède à un remaniement

Le secrétaire aux Affaires étrangères britannique David Lammy arrive à Downing Street alors que le Premier ministre Keir Starmer procède à un remaniement ministériel qui l'a vu nommé vice-Premier ministre, rapportent les médias britanniques. Starmer a nommé David Lammy après que la vice-Première ministre Angela Rayner a démissionné pour avoir enfreint le code ministériel, selon la BBC. IMAGES
