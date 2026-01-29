L'association Foodwatch annonce avoir déposé "ce matin" une plainte contre X auprès du parquet de Paris aux côtés de "huit familles" accusant les fabricants de laits infantiles d'avoir tardé à rappeler leurs lots suspects. "La liste des infractions est longue comme le bras", souligne la porte-parole de Foodwatch, Ingrid Kragl.
Laits infantiles: Foodwatch porte plainte contre X aux côtés de huit familles
