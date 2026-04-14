Le cimentier Lafarge a été reconnu coupable de financement du terrorisme entre 2013 et 2014. Avec sept autres ex-responsables, l'ex PDG du groupe Bruno Lafont, a été condamné à six ans de prison avec incarcération immédiate pour avoir financé des groupes djihadistes en Syrie, notamment l’organisation État islamique.
Lafarge a versé des millions d'euros à l'État islamique en Syrie
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